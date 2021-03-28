Более миллиона тестов сделано в Якутии

На 28.03.2021 г. выявлено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции:​

— Якутск 18 случаев;

— Усть-Алданский район 2 случая;

— Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский, Томпонский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1504 исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 006 268 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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