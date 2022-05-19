Более двух тысяч жилых домов газифицируют в этом году в Якутии

Программа социальной газификации в республике, реализуемая при поддержке федеральной власти, позволит в этом году обеспечить газом свыше двух тысяч домов в муниципальных образованиях без привлечения средств населения. Отметим, что задачу по увеличению темпов догазификации поставил Глава региона Айсен Николаев в Послании Госсобранию (Ил Тумэн).

Работа по проектированию и строительству газопроводов ведется по всей республике. Так, на днях стал известен подрядчик, который займется проектированием газопровода в с. Елечей Мегино-Кангаласского района. Напомним, что жители села дозвонились на «Прямую линию» Главы региона с вопросом о газификации. По информации министерства промышленности и геологии, ООО «Якутгазпроект» должен запроектировать газопровод высокого давления от АГРС с с.Бютейдях до с.Елечей ориентировочной протяженностью 9 километров. А также внутрипоселковые газовые сети низкого давления порядка 13,9 км с установкой газорегуляторного пункта и подведением газопровода к земельным участкам жителей. Благодаря чему около 180 жилых домов в этом селе и порядка 25 перспективных участков обеспечат качественным и надежным газоснабжением.

Министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко подчеркнул сегодня в ходе прямого эфира в соцсетях в аккаунте SakhaGov, что продолжится работа по газификации участков в пилотных районах республики. Собственники частных домов пилотных районов получат субсидию в размере 117 тысяч рублей на подведение коммуникаций и на покупку газового оборудования при переходе с централизованного на газовое отопление. В этом году также будет проведена большая работа по устранению дефицита пропускной способности на пригородных территориях столицы республики.

«На эти цели у нас предусмотрено 211 млн рублей. По Намскому тракту уже начали проектирование сетей газораспределения, не останется без внимания в этом году и Покровский тракт, микрорайон Марха и Пригородный Якутска. На днях совместно с гендиректором «Сахатранснефтегаз» лично провел выездное совещание по газификации Покровского тракта в районе СОТ «Птицевод». Работа активно ведется, особое внимание уделяется вопросам нехватки давления. На объекте задействовано почти два десятка человек, несколько единиц техники. Около 500 домовладений только в СОТ «Птицевод» смогут подключиться к природному газу после выполнения этих работ», — сообщил он. Заявки на участие в президентской программе продолжают приниматься, заключено свыше 3 200 договоров с заявителями, разработано свыше 1 300 проектов.

По поручению Главы региона по линии Минтруда Якутии увеличился размер единовременной адресной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию индивидуальных жилых домов — со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. «Таким образом республика проводит комплексную работу по подведению газа к участку в рамках президентской программы и газификации внутри участка по республиканской программе», — сказал Терещенко.

Кроме того, Минпромгеологии Якутии активно работает с инвесторами по реализации СПГ-проектов, которые позволят газифицировать отдаленные районы.