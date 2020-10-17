Более двух тысяч человек зарегистрировались в кадровом конкурсе «Таланты Якутии»

Всем участникам проекта «Таланты Якутии» предстоит пройти пять этапов. На каждом их ждет насыщенная программа – от оценки компетенций и личных качеств до обучения развитию. Конкурс также нацелен на создание команд, способных к изменениям и реализации созидательных проектов. Все этапы конкурса будут проходить в дистанционном режиме, что позволит даже жителям отдаленных городов и улусов принять в нем участие.

«Таланты Якутии» — обновленное название республиканской деловой игры «Молодежь – инновационно-стратегический ресурс развития» («МИНИСТР»), которая проводилась ежегодно среди молодых людей, специалистов и управленцев при поддержке Главы и Правительства Республики Саха (Якутия).

Сегодняшним претендентам на победу в конкурсе «Таланты Якутии», конечно, интересен опыт тех, кто уже принимал участие в РДИ «Министр».

Михаил Донской, студент СВФУ, член ПК ППОС СВФУ, член молодежного парламента При Ил Тумэн: «Благодаря деловой игре «МИНИСТР-2019», я стал чаще выходить из зоны комфорта. Пытаюсь участвовать в различных конкурсах, успевать в учебе, заниматься общественной деятельностью, чтобы развиваться и расти. Уверен, что деловая игра дала мне новый опыт, пищу для ума и помогла понять, куда двигаться дальше. Я, безусловно, обрел новых друзей. Абсолютно уверен, что это хорошая возможность для самореализации молодежи. Кадрообразующий проект позволяет участникам испытать свои возможности, узнать проблемные точки нашего региона и придумать проекты для их решения. Стоит отметить, что наша молодёжь уже не ищет себе оправданий и не ждёт наиболее подходящего момента , чтобы начать что-то делать. Оправданий можно найти много , но главное — брать и делать, участвовать! Заявлять о себе! После деловой игры замечают твой потенциал и поступают различные предложения. Уверен, что молодёжь, которая будет участвовать, поймёт, что для них это будет поворотным моментом».

Петр Бурнашев, руководитель управления финансов Администрации муниципального района «Усть-Алданский улус (район)».

В прошлом году в республиканской деловой игре «Министр» Петр дошел до полуфинала, в этом году подал заявку на участие в конкурсе «Таланты Якутии».

«Конкурс – это серьезный стимул посмотреть на себя со стороны. Лично я смог получить объективную оценку своих профессиональных возможностей и личностных качеств, нашёл в чем я силён и на чем мне стоить сосредоточиться, в каком направлении дальше развивать свой скилл. У каждого человека есть талант, и развивая его в своей сфере деятельности, он становится профессионалом. Конкурс «Таланты Якутии», уверен, поможет многим и мне лично ещё больше развить свои профессиональные способности. Они на сегодняшний день самые нужные мне и всей республике».

Заровняева Анна Петровна, помощник депутата Государственной Думы РФ, победитель РДИ «Министр»-2019: «Для меня РДИ «Министр» это не про соревнование, а про знакомства, обмен идеями, лекции от ведущих экспертов. Я познакомилась с умными, креативными людьми. Проверила себя и свои способности. Считаю, что такие конкурсы развивают многие навыки. Точно могу сказать, что после игры человек лучше узнает себя. Конечно, я была рада оказаться в числе победителей конкурса. Но игра дала больше, чем просто победу. Участвовала бы ещё раз, если бы была возможность.

И сейчас, выйдя из образовательной среды конкурса, могу точно сказать какие таланты в себе хочу развить. Я думаю, что у меня есть организаторские способности. Сейчас работаю над эмоциональным интеллектом – это ключ к потенциалу личности, прохожу курсы Высшей школы экономики.

Всем участникам конкурса «Таланты Якутии» желаю постоянного развития. Будьте уверенными, смелыми, развивайте свои таланты!»

Напоминаем, что 300 финалистов проекта «Таланты Якутии» пройдут обучение по программе развития прорывных компетенций «LAB.TALENT». А 10 победителей получат гранты на обучение в лучших образовательных учреждениях страны и мира, а также будут рекомендованы для вхождения в молодежный кадровый резерв и резерв управленческих кадров РС(Я).

Операторами конкурса являются Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС(Я) в дистанционном формате и Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Прием заявок заканчивается уже 26 октября!