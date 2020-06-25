Более 90 природных пожаров бушуют в Якутии

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 92 природных пожара на общей площади пройденной огнем 710 046 гектара, при этом площадь активного горения составляет 1065,47 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 260 природных пожаров. За сутки возникло 36 пожаров и 7 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров привлекалось 490 человек и 46 единиц техники, для мониторинга и переброски личного состава привлекалась авиация Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления в количестве 90 человек личного состава и 9 единиц техники.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 28 очагов, площадь пожаров увеличилась на 71 993,3 гектар, за счет увеличения очагов и площадей пожаров в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского, где зарегистрировано 46 природных пожаров, на общей площади с момента обнаружения 560 810 гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров», — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия).