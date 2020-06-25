Более 90 природных пожаров бушуют в Якутии
По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 92 природных пожара на общей площади пройденной огнем 710 046 гектара, при этом площадь активного горения составляет 1065,47 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 260 природных пожаров. За сутки возникло 36 пожаров и 7 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.
Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров привлекалось 490 человек и 46 единиц техники, для мониторинга и переброски личного состава привлекалась авиация Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления в количестве 90 человек личного состава и 9 единиц техники.
«За сутки количество пожаров увеличилось на 28 очагов, площадь пожаров увеличилась на 71 993,3 гектар, за счет увеличения очагов и площадей пожаров в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского, где зарегистрировано 46 природных пожаров, на общей площади с момента обнаружения 560 810 гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров», — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия).
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