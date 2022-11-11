Более 85 км линий электропередачи отремонтировано в труднодоступных районах

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) энергетики АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) произвели ремонт более 85 км электрических сетей в труднодоступных северных и арктических улусах Якутии.

С начала текущего года работники Сахаэнерго проводят ремонт линий электропередачи с заменой неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод (СИП). Так, качество электроснабжения в Усть-Янском улусе было увеличено за счет капитального ремонта ЛЭП в поселке Нижнеянск и Усть-Куйга протяженностью по 6 и 15 км соответственно.

Для увеличения надежности электроснабжения села Кюсюр Булунского улуса на ВЛ 10/0,4 кВ энергетики заменили 33 опоры ЛЭП, а в поселке Тикси завершили ремонт кабельной линии протяженностью порядка 5 км. В Оленекском улусе надежность электроснабжения потребителей села Оленек была увеличена за счет замены 39 опор.

В Хангаласском, Усть-Майском и Олекминском районах работники Производственного центра произвели замену в общей сложности 91 опоры ЛЭП, что существенно повлияло на надежность электроснабжения потребителей села Тойон-Ары и поселков Усть-Миль и Троицк.