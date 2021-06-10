Более 700 человек умерли от COVID-19 в Якутии

В Якутии на 10 июня выявлено 103 новых случая коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 64 случая;

Амгинский район — 7 случаев;

Мегино-Кангаласский район — 6 случаев;

Вилюйский район — 5 случаев;

Ленский, Мирнинский, Оймяконский, Таттинский районы по 4 случая;

Алданский район — 3 случая;

Нерюнгринский район — 2 случая.

За все время в республике зарегистрировано 39480 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались пять человек. Всего с начала пандемии ушли из жизни 703 человека.

За сутки лабораториями республики проведено 3 397 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 143 608 тестов.