10.06.2021
11:15
346
Коронавирус
Более 700 человек умерли от COVID-19 в Якутии
В Якутии на 10 июня выявлено 103 новых случая коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 64 случая;
- Амгинский район — 7 случаев;
- Мегино-Кангаласский район — 6 случаев;
- Вилюйский район — 5 случаев;
- Ленский, Мирнинский, Оймяконский, Таттинский районы по 4 случая;
- Алданский район — 3 случая;
- Нерюнгринский район — 2 случая.
За все время в республике зарегистрировано 39480 случаев заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки от коронавируса скончались пять человек. Всего с начала пандемии ушли из жизни 703 человека.
За сутки лабораториями республики проведено 3 397 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 143 608 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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