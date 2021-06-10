10.06.2021
11:15
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Коронавирус

Более 700 человек умерли от COVID-19 в Якутии

В Якутии на 10 июня выявлено 103 новых случая коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 64 случая;
  • Амгинский район — 7 случаев;
  • Мегино-Кангаласский район — 6 случаев;
  • Вилюйский район — 5 случаев;
  • Ленский, Мирнинский, Оймяконский, Таттинский районы по  4 случая;
  • Алданский район — 3 случая;
  • Нерюнгринский район — 2 случая.

За все время в республике зарегистрировано 39480 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались пять человек. Всего с начала пандемии ушли из жизни 703 человека.

За сутки лабораториями республики проведено 3 397 исследований на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 143 608 тестов.

Адреса для получения вакцины в Якутске на 10 июня
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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