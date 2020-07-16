Более 70 лесных пожаров возникло за сутки в Якутии

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 167 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 334 955,3 гектар, при этом площадь активного горения составляет 502,43 гектар. За сутки возникло 72 пожара и 11 ликвидировано.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 983 человека и 115 единиц техники. Для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка ведомства.

«За сутки площадь пожаров увеличилась на 101 623,1 гектар в связи с прохождением грозового фронта и обнаружением новых очагов пожаров. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 102 очага природных пожаров. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров» — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах Республики Саха (Якутия). Сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) проводится моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию. В соответствии с прогнозом на ближайшие сутки, в связи с отсутствием осадков, учитывая восточный, юго-восточный ветер с усилением 5-10 м/с, существует вероятность задымления в 12 населенных пунктах на территории Намского, Горного, Усть-Алданского, Таттинского, Кобяйского, Томпонского районов и в г. Якутск.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Республики, продолжает работу телефон «Доверия»: 8 (4112)-39-99-99.