Более 66 тысяч горожан привиты от гриппа

Управление здравоохранения города Якутска информирует, что в эпидемический сезон 2019-2020 годов за счет федерального бюджета подведомственными медицинскими организациями города Якутска за отчетный период охвачено иммунизацией против гриппа 66093 человек, что составляет 44,3% от плана прививок.

Школьников привито 19344 человек, что составляет 47,1% от плана прививок.

Детей, посещающих детские дошкольные учреждения привито, всего 5216 человек, что составляет 26,6% от плана прививок.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №125 н от 21.03.2014 вакцинация против гриппа является обязательной для детей с 6 месяцев, школьников 1-11 классов и работников образовательных организаций.

«Вакцинация – это самый эффективный путь профилактики гриппа и его тяжелых последствий. Вот уже более 10 лет имеются и используются безопасные и эффективные вакцины против этой инфекции. Вакцинация особенно важна для людей из групп повышенного риска развития серьезных осложнений гриппа, а также для людей, живущих вместе с людьми из групп высокого риска», — отметила главный специалист по санитарно-эпидемиологической работе управления здравоохранения города Якутска при Министерстве здравоохранения РС (Я) Ирина Стручкова.

Как рассказала Ирина Александровна, вакцинация против гриппа является эффективным средством профилактики острых вирусных инфекционных заболеваний и гриппа, это надежный способ защитить свой организм от опасного вируса и других заболеваний.

«Вирус гриппа ежегодно становится все сильней и опасней, сегодня этот недуг стоит третьим в списке самых опасных инфекционных заболеваний», — сказала главный специалист по санитарно-эпидемиологической.

Своевременно проведенная прививка от гриппа, поможет организму правильно реагировать на возбудитель болезни и сделает его менее восприимчивым. Вакцинация помогает снизить последствия заболевания, уменьшает риск появления осложнений и предотвращает его активное распространение.