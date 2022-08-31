Более 65 тысяч человек приняло участие в мероприятиях Якутии на V фестивале РГО

28 августа в Москве завершился юбилейный V фестиваль Русского географического общества, одним из самых активных участников которого была Якутия. За 11 дней работы фестиваля, проходившего в столичном парке Зарядье, с культурой, историей и традициями Республики Саха (Якутия) ознакомилось 65 тысяч человек.

«Якутия традиционно принимает участие в фестивале Русского географического общества. Наша республика является самым крупным регионом страны, с интересной национальной культурой, обычаями, уникальной природой и разнообразными туристическими локациями. И мы стремимся открывать Якутию жителям нашей страны и миру, показывать наши достопримечательности и особенности. Фестиваль РГО – прекрасная площадка для этого», – отметил постоянный представитель РС(Я) при президенте РФ Андрей Федотов.

Он напомнил, что в этом году одним из организаторов участия Якутии в фестивале выступило постоянное представительство республики при президенте РФ, которое всегда активно взаимодействует с РГО.

В рамках фестиваля Якутия была организатором и участником множества различных мероприятий. Местом притяжения посетителей стала высокая белая ураса, которая была установлена сразу у входа в парк Зарядье. Она была установлена практически у Собора Василия Блаженного, буквально в нескольких шагах от Красной площади.

По словам исполнительного директора якутского отделения РГО Дмитрия Соловьева, многие посетители фестиваля отмечали, что самая интересная экспозиция была у Якутии, желающих попасть внутрь урасы было столько, что у входа постоянно стояла очередь, а для того, чтобы регулировать потоки желающих, приходилось задействовать волонтеров.

Концепция выставки, развернутой внутри урасы, была связана с богатой историей коневодства в республике и традициями якутской культуры. На стендах была представлена информация о якутской лошади, истории ее происхождения и роли в культуре народа саха. Посетители могли узнать о неприхотливости и выносливости животного, благодаря чему в XVII веке первопроходцы осваивали огромные пространства на северо-востоке Евразии, и российское государство прирастало новыми территориями.

Уникальные особенности якутской лошади продемонстрировал и самый длинный в истории России конный переход «От Полюса холода до Белокаменной», финишировавший этим летом. Коневод Дугуйдан Винокуров, один из организаторов и бессменный участник этого похода, стал хедлайнером Дня Якутии в рамках фестиваля РГО. На торжественной церемонии открытия Дня Якутии на главной сцене Фестиваля Дугуйдан передал свое седло в музей Русского географического общества.

В День Якутии в Зарядье можно было стать зрителем большого концерта с участием звезд российской и якутской эстрады, а вечером на зеленом лугу прошел всенародный хороводный осуохай, в котором приняло участие более тысячи человек. На несколько часов тысячный амфитеатр парка погрузился в культуру Яутии – древнюю и современную – чарующие звуки хомуса, акробатические этюды с национальными элементами, завораживающий тойук и яркие композиции популярных артистов республики не оставили равнодушными ни одного зрителя. Концертная программа стала флагманом Дня Якутии на фестивале, а ее организаторами выступили министерство культуры и духовного развития республики и «Конгресс-центр Якутия».

В дни работы фестиваля множество образовательных активностей открыли для посетителей возможность узнать Якутию ближе. Мастер-классы по плетению из конского волоса и игре на хомусе позволили взрослым и детям в буквальном смысле слова прикоснуться к древней якутской культуре. А лекции о якутской природе и туризме в республике, с которыми выступали члены якутского отделения РГО и якутского музея имени Ярославского собирали полные залы.

С большим успехом на главной сцене Зарядья прошел показ фильма «Дойти до края», снятый в рамках крупного исследовательского проекта «Пути великих свершений». Фильм представил Георгий Никонов, автор и руководитель проекта. Посетители аплодисментами встретили фильм, который повествует о героическом подвиге русских первопроходцев в освоении восточных земель. Картина стала единственной из региональных документальных и художественных лент, отобранных организаторами к показу в дни фестиваля.

«По официальным данным, количество зрителей концертной программы в День Якутии составило 15 тысяч человек. Не менее 50 тысяч человек за 11 фестивальных дней прошли через другие мероприятия, организованные нами. Таким образом, мы полагаем, что около 65 тысяч человек познакомились с Якутией в эти дни в Зарядье», – отметил заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

Программа участия Якутии в фестивале включала и встречи с коллегами — представителями отделений РГО в российских регионах, и мероприятия для профессионалов туристической отрасли. Министр предпринимательства и туризма Тимур Ханды вместе с руководителем республиканского Агентства по развитию туризма Дмитрием Громовым представили турпотенциал республики руководству Ростуризма, представителям крупнейших российских компаний и институтов развития отрасли. В ближайшее время в республику прибудет делегация Ростуризма для проработки вопросов развития турмаршрутов и их продвижения на федеральном уровне.

В ходе мероприятий фестиваля за большой вклад в деятельность Русского географического общества главе республики Айсену Николаеву была вручена почетная грамота за подписью президента общества С.К. Шойгу.