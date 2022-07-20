20.07.2022
12:36
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Образование
Более 600 заявлений подано в приемную комиссию АГИКИ
Как сообщает пресс-служба Арктического государственного института культуры и искусств, на сегодня в вуз подали 635 заявлений.
«Больше всего заявлений, традиционно, поступило на направления «Дизайн», «Цифровые технологии в библиотечно-информационной и музейной деятельности», «Актесркое искусство» и «Графика». В среднем конкурс в этом году составил три человека на место», – сообщают в Приемной комиссии АГИКИ.
Напомним, в этом году вузу предоставлено 183 бюджетных места и дополнительно целевые места по линии Минобрнауки России и правительства Якутии. В комиссии подчеркнули, что сейчас идет прием документов от ребят, желающих поступить в института по результатам ЕГЭ. Последний день приема – 24 июля
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГИКИ
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