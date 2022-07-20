Более 600 заявлений подано в приемную комиссию АГИКИ

Как сообщает пресс-служба Арктического государственного института культуры и искусств, на сегодня в вуз подали 635 заявлений.

«Больше всего заявлений, традиционно, поступило на направления «Дизайн», «Цифровые технологии в библиотечно-информационной и музейной деятельности», «Актесркое искусство» и «Графика». В среднем конкурс в этом году составил три человека на место», – сообщают в Приемной комиссии АГИКИ.

Напомним, в этом году вузу предоставлено 183 бюджетных места и дополнительно целевые места по линии Минобрнауки России и правительства Якутии. В комиссии подчеркнули, что сейчас идет прием документов от ребят, желающих поступить в института по результатам ЕГЭ. Последний день приема – 24 июля