Более 600 вагонов с мукой, сахаром и крупой привезли в Якутию

Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров 11 апреля на брифинге по вопросам продовольственной безопасности республики сообщил, что с 10 марта текущего года на железнодорожной станции «Нижний Бестях» выгружено более 600 вагонов с продовольственными товарами – мукой, напитками, сахаром, крупой, пшеницей, комбикормами и т.д.

Вице-премьер отметил, что глава Якутии Айсен Николаев сегодня на совещании по вопросам продовольственной безопасности региона дал поручение начать подготовку к доставке грузов в летнюю навигацию.

По информации Никифорова, запас продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости республики с учётом грузов в пути в розничной торговле составляет 98 дней, в оптовой – 130.

По данным Госкомцен РС(Я), в республике за последние 4 дня повышение цен до 6% отмечено по 19 позициям продтоваров (свинина, чай, масло подсолнечное, сахар и др.). Цены до 2% снизились по 6 позициям (говядина, масло сливочное, морковь, свекла, огурцы, детские сухие смеси). Без изменений остались цены по 9 позициям (молоко, яйцо куриное, соль, мука, хлеб и др.).

Госкомцен РС(Я) совместно с Прокуратурой РС(Я) ежедневно ведёт работу по недопущению необоснованного повышения цен.

Сегодня в сети ОАО «РЖД» в пути находится 1234 вагона с товарами грузополучателей республики, из них с назначением на станцию «Нижний Бестях» – 619 вагонов. Сегодня в Нижнем Бестяхе находятся 357 вагонов. На разгрузке товаров задействовано 9 единиц крановой техники и 7 бригад грузчиков.