Более 600 семей распорядились капиталом «Дети столетия» в Якутии

За семь месяцев юбилейного для республики 2022 года родилось 6 452 ребёнка, из них мальчиков – 3362, девочек – 3090. Все они получат по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия», учреждённого главой Якутии Айсеном Николаевым для малышей, родившихся в год 100-летия Якутской АССР. В июле 2022 года родилось 1077 детей: 552 мальчика и 525 девочек.

По состоянию на 1 августа 2022 года принято 4 455 решений о предоставлении права на целевой капитал «Дети столетия».

На 1 августа 2022 года 662 семьи распорядились средствами целевого капитала на общую сумму более 61 млн 068 тысяч рублей.

Наиболее популярными направлениями использования капитала «Дети столетия» для детей остаются улучшение жилищных условий и приобретение транспортного средства. Так, родители направили средства целевого капитала «Дети столетия» на улучшение жилищных условий – 473 семьи на 42 954 503,57 рублей, на приобретение транспортного средства – 177 семей на 17 020 000 рублей.

Шесть семей направили средства капитала на развитие личного подсобного хозяйства (на 570 000 рублей), пять семей открыли вклад в кредитных организациях в пользу ребёнка (на 440 000 рублей), одна семья – на получение образования ребенком (84 000 рублей).

Напомним, оформление и получение средств целевого капитала «Дети столетия» по поручению Айсена Николаева максимально упрощены, а перечень использования средств – расширен.

Целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей выдаётся всем детям, рождённым (усыновлённым) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также — получить свидетельство о рождении ребёнка в органах ЗАГС.

Для оформления целевого капитала родителям не нужно писать заявление. Он назначается проактивно, на основании сведений о рождении ребёнка. Семьи, получившие уведомление о предоставлении права на целевой капитал, могут подать заявление следующими способами:

— посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления;

— лично в Управление социальной защиты и труда при Минтруде РС(Я) по месту жительства (пребывания) либо фактического проживания;

— посредством портала госуслуг.

Средства целевого капитала можно направить на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, семейный отдых по Российской Федерации. Также средства могут быть направлены на размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребёнка, на получение образования ребёнком, оказание ребёнку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе за пределами республики, включая оплату проезда ребёнка и сопровождающего его лица, приобретение лекарственных препаратов и средств, на развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники, на страхование жизни и здоровья ребёнка.