Более 60 предприятий Якутии приняли участие в акции #МыРаботаем



В конце марта в социальных сетях стартовала масштабная акция о работе отечественных предприятий, которую можно найти под хештегом #МыРаботаем. На данный момент уже свыше 1 200 представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны приняли участие во флешмобе. Якутия не стала исключением и во флешмобе приняли участие более 60 предприятий региона. Все они демонстрировали кадры с рабочих мест, а сотрудники подтверждали главный тезис акции: «мы работаем!»

Красочные и яркие ролики сняли как крупные предприятия региона, такие как ООО УК «Колмар», АО «Сахатрнаснефтегаз», ОАО ЛОРП «Жатайский судоремонтный завод», АО «Железные дороги Якутии», авиакомпания «Якутия», так и частные предприятия — «Bakery street», производители одежды «Солко», IT-компания Siberia, резиденты ТОСЭР Якутия ООО Экосиб, ООО «Сахалипснеле» и многие другие представители региона.

Поддерживают предприятия и россияне: видеоролики набрали свыше 40 млн просмотров, более 4 тыс. репостов и сотни одобряющих комментариев. Лидерами среди принявших участие во флешмобе, стали хлебозаводы и мини-пекарни. Именно на долю пищевой промышленности пришлось больше половины всех участников акции.

Минпромторг России поддержал флешмоб #МыРаботаем и поблагодарило всех, кто работает невзирая на санкции. «Для обеспечения бесперебойной работы отечественных товаропроизводителей правительство России реализует антикризисные меры. Помимо поддержки бизнеса на федеральном уровне, ведется работа и на местах. Важно, что поддержка доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции. Работайте, друзья, а мы поддержим!» — отметил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

