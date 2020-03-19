19.03.2020
13:00
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Якутия

Более 6 км улиц Вилюйска вошли в состав федеральной трассы

Речь идет об участках улиц Мира и Ленина общей протяженностью 6,2 км. Ранее они были в муниципальной собственности МО «Город Вилюйск», теперь — в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Вилюй».

Переданные объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют переходный тип покрытия. Привести их в нормативное состояние планируется путем капитального ремонта. В ходе работ участки переведут в асфальтобетон. Должный уровень безопасности обеспечат линии наружного освещение, тротуары и пешеходное ограждение.

— Мы планируем начать проектирование участка во второй половине 2020 года, — отметил начальник ФКУ Упрдор «Вилюй» Николай Андреев. –К строительно-монтажным работам приступим в 2021-2022 годах.

Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».
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