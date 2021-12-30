Более 500 новогодних подарков подарили детям сотрудники МЧС России🎄🎁

В канун самого волшебного праздника сотрудники и работники регионального управления МЧС России приняли участие в благотворительных акциях для детей-сирот, из многодетных семей и ребятишек с ограниченными возможностями. В рамках мероприятий было вручено более 500 новогодних подарков во всех уголках Якутии.

Эстафету добра от Дмитрия Лепчикова — председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) приняли Павел Гарин — начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и его первый заместитель Виталий Немцов. Они приобрели новогодние подарки для воспитанниц Адаптивной школы-интерната №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вслед за начальником чрезвычайного ведомства Якутии сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части поздравили с наступающим Новым годом ребятишек из Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и исполнили маленькие мечты. Дети очень обрадовались подаркам, а еще больше им понравилась экскурсия по зданию пожарно-спасательной части, посмотрели боевую технику огнеборцев.

В г. Мирный сотрудники пожарно-спасательного отряда совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора тоже приняли участие в данной благотворительной акции и подарили новогодние подарки детям из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Харысхал».

«Новый год – это время чудес и каждый ребенок мечтает о заветном подарке. Сотрудники нашего ведомства с начала декабря активно принимали участие по всей Якутии в благотворительных акциях и мероприятиях. Осчастливить удалось более 500 детей, а эстафету «Елка Добра» передаю Руслану Босикову начальнику Государственной противопожарной службы Якутии», – прокомментировал Павел Гарин начальник Главного управления МЧС России по РС (Я).