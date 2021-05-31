Более 50 заявок поступило на конкурс грантов АЭБ

От общественных организаций Якутии и волонтеров Алмазэргиэнбанка поступило более 50 заявок на конкурс социальных и благотворительных проектов, который проводит АЭБ. Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.

«20 мая мы завершили прием заявок. В конкурсе принимают участие 33 общественных объединения республики и 17 волонтеров АЭБ. Радует, что по сравнению с 2020 годом, когда мы впервые организовали отбор лучших проектов, возросла активность как НКО, так и сотрудников банка. Стало выше и качество представляемых работ. Для Алмазэргиэнбанка поддержка некоммерческого сектора, значимых инициатив отдельных граждан – это не дань моде, а сознательные инвестиции в будущее региона, создание комфортной среды, повышение уровня финансовой грамотности населения, поддержка представителей старшего поколения», — сообщил руководитель службы по связям с общественностью АЭБ Вячеслав СТРУЧКОВ.

Конкурс, итоги которого будут подведены 15 июня, проходит по пяти номинациям: «Детство без границ», «Старшее поколение», «Чистая среда», «Здоровое поколение» и «Финансовая грамотность».

В 2021 году НКО на реализацию одного проекта могут рассчитывать на финансирование от банка в размере от 25 000 до 50 000 рублей. Физические лица – работники АЭБ — выступающие в качестве волонтеров, могут получить на свои проекты от 10 000 до 25 000 рублей.

Впервые конкурс был организован Алмазэргиэнбанком в марте 2020 года, и, несмотря на ситуацию с пандемией, прошел успешно. Из 36 заявок были реализованы 24 проекта, охвачено около 9 тысяч жителей Якутии. Некоммерческие организации и волонтеры оказали помощь 145 семьям с детьми, к 197 мероприятиям привлечены 373 волонтера.