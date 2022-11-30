Более 50 вопросов рассмотрят депутаты Ил Тумэна

В проект повестки сорок первого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва, запланированного на 30 ноября – 1 декабря 2022 года, предварительно включен 51 вопрос.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев подписал распоряжение о созыве сорок первого (очередного) пленарного заседания парламента Якутии 15 ноября 2022 года.

Начало пленарного заседания запланировано 30 ноября в 10:00 часов по местному времени. Народные депутаты республики будут работать в очном формате. Трансляция прямого эфира будет вестись на youtube канале Государственного Собрания (Ил Тумэн). Ссылка на трансляцию

Первым вопросом народные депутаты республики рассмотрят проект закона Республики Саха (Якутия) № 486-6 «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия), второе чтение.

Далее будет рассмотрен проект закона Республики Саха (Якутия) № 475-6 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), второе чтение.

В режиме первого чтения в повестку вошли следующие проекты законов:

— № 528-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 529-6 «О признании утратившим силу Закона Республики Саха (Якутия) «О порядке отзыва Главы Республики Саха (Якутия)» и отдельных положений законодательных актов Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— проекте конституционного закона Республики Саха (Якутия) № 527-6 «О внесении изменений в отдельные конституционные законы Республики Саха (Якутия) и о признании утратившим силу Конституционного закона «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» и отдельных положений законодательных актов Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 532-6 «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка в Республике Саха (Якутия) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия);

— № 521-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, А.Ю.Николаева;

— № 519-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственных должностях Республики Саха (Якутия), законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, Н.И.Кульбертинова, Д.А.Семенова;

— № 520-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, Д.А.Семенова, А.Ю.Николаева;

— № 530-6 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «О комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, Ю.М.Николаева;

— № 518-6 «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О туристской деятельности в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) И.И.Григорьева;

— № 522-6 «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) И.И. Григорьева, А.А.Григорьевой, В.М.Прокопьева, Ю.М.Николаева, П.П.Петрова, А.Н.Дороганя, Ф.В.Габышевой, А.М.Находкина, А.А.Семенова;

— № 512-6 «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Кердем муниципального образования «Жемконский 2-й наслег» Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов муниципального образования «Жемконский 2-й наслег» Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия);

— № 526-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельными полномочиями Республики Саха (Якутия) по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 515-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.М.Афанасьева, В.М.Прокопьева, А.А.Семенова, Д.А.Семенова;

— № 516-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О недрах», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.М.Афанасьева, В.М.Прокопьева, А.А.Семенова, Д.А.Семенова;

— № 517-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) С.М.Афанасьева, В.М.Прокопьева, А.А.Семенова, Д.А.Семенова;

— № 480-6 «О внесении изменения в статью 22 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н.Атласовой, Т.Д.Егоровой, Н.Ф.Захаровой, В.А.Лютого, О.Т.Михайловой, С.И.Никитина, Н.Л.Румянцевой, М.С.Силкиной, Р.В.Солнышкиной;

— № 509-6 «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Закон Республики Саха (Якутия) «О Порядке формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н.Атласовой, Т.Д.Егоровой, Н.Ф.Захаровой, В.А.Лютого, О.Т.Михайловой, С.И.Никитина, Н.Л.Румянцевой, М.С.Силкиной, Р.В.Солнышкиной;

— № 508-6 «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н.Атласовой, Т.Д.Егоровой, Н.Ф.Захаровой, В.А.Лютого, О.Т.Михайловой, С.И.Никитина, Н.Л.Румянцевой, М.С.Силкиной, Р.В.Солнышкиной;

— № 500-6 «Об организации и деятельности нотариата в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.М. Прокопьева.

В рамках второго чтения народные депутаты республики рассмотрят законопроекты:

— № 473-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, Ю.М.Николаева, Д.А.Семенова;

— № 448-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) в сфере реализации избирательных прав и права на участие в референдумах граждан», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, А.Н.Атласовой;

— № 471-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.М. Прокопьева;

— № 459-6 «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях», законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева;

— № 505-6 «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, П.П.Пинигина;

— № 456-6 «Об учете государственного имущества Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 260-6 «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Кептин сельского поселения «Малтанинский наслег» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов сельского поселения «Малтанинский наслег» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия);

— № 353-6 «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Асыма сельского поселения «Кировский наслег» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов сельского поселения «Кировский наслег» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия);

— № 354-6 «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Ерт сельского поселения «Шологонский наслег» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов сельского поселения «Шологонский наслег» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия);

— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Сарданга муниципального образования «Бордонский наслег» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов муниципального образования «Бордонский наслег» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия);

— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Бярийе муниципального образования «Бярийинский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов муниципального образования «Бярийинский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия);

— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории сел Сегян-Кюель и Батамай сельского поселения «Кировский эвенский национальный наслег» муниципального района «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов сельского поселения «Кировский эвенский национальный наслег» муниципального района «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);

— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Батамай муниципального образования «Салдыкельский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов муниципального образования «Салдыкельский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия);

— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Суордах муниципального образования «Суордахский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов муниципального образования «Суордахский наслег» Верхоянского района Республики Саха (Якутия);

— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Фрунзе муниципального образования «Фрунзенский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного схода граждан муниципального образования «Фрунзенский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия);

— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Кюль сельского поселения «Харбалахский наслег» муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов сельского поселения «Харбалахский наслег» муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);

— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Харбалах сельского поселения «Средне-Амгинский наслег» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)», законодательная инициатива наслежного Совета депутатов сельского поселения «Средне-Амгинский наслег» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия);

— № 494-6 «О государственной поддержке организаций, осуществляющих вывоз жидких бытовых отходов от многоквартирных домов», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 466-6 «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 467-6 «О внесении изменения в статью 19 Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия);

— № 478-6 «О внесении изменения в статью 5.1. Закона Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В.Габышевой, А.А.Григорьевой, М.Д.Гуляева, П.В.Ксенофонтова, О.Т.Михайловой, Р.В.Солнышкиной, Р.Е.Федотова, А.Н.Атласовой, А.Н.Николаева, И.И.Романова, М.С.Силкиной, И.И.Слепцова, Л.Л.Явловской;

— № 482-6 «О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О Суктуле юкагирского народа», законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) Е.Х.Голомаревой.

Кроме того, депутаты рассмотрят проекты постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):

— «О поручении Счетной палате Республики Саха (Якутия)»;

— «О внесении изменения в пункт 2 постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О проекте закона Республики Саха (Якутия) № 280-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)»;

— «О Регламенте Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»;

— «О Положении о комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по установлению идентичности текстов законов Республики Саха (Якутия) на языке саха и русском языке»;

— «Об образовании комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по установлению идентичности текстов законов Республики Саха (Якутия) на языке саха и русском языке»;

— «О примерной программе деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на весеннюю сессию 2023 года»;

— «Об отзыве Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на проект федерального закона № 232772-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей»;

— о проектах федеральных законов, законодательных инициативах и об обращениях законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.