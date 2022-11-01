Более 50 тысяч человек воспользовались услугами «Сахаайи»

С мая этого года функционирует голосовой робот-оператор «Сахатранснефтегаз» по имени Сахаайа. Популярность робота набирает обороты – более 50500 клиентов уже воспользовались услугами голосового помощника.

Помощник помогает узнать лицевой счёт, в режиме онлайн сверить и принять актуальные показания счётчика, а также отвечает потребителям по вопросам задолженности за потребленный газ. Кроме этого, одним из главных функционалов является консультация жителей республики по вопросам социальной газификации – «Сахаайа» поможет узнать текущий статус заявления и подскажет, где и как можно оформить заявку.

«Сахатранснефтегаз» работает над совершенствованием сервиса. Искусственный интеллект учится и улучшает распознавание речи, минимизирует паузы. Воспользоваться услугами «Сахаайи» можно по номеру единого колл-центра компании – 319-777.

У регионального оператора планируется еще одно нововведение для повышения качества дистанционных сервисов. В ближайшее время «Сахатранснефтегаз» будет готов представить удобное мобильное приложение для физических лиц, с помощью которого можно будет произвести оплату за потребленный природный газ без комиссии, передать показания учета газа, направить обращение и получить ответ, а push-уведомления напомнят о необходимости своевременно произвести оплату.

Напоминаем, что для удобства клиентов реализована предварительная запись на сайте «Сахатранснефтегаз» по адресу AOSTNG.RU, где также можно ознакомиться с графиком загруженности службы единого окна. К концу этого года планируется обновить электронную очередь, которая поможет оптимизировать клиентские потоки.