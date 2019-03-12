Более 50 тысяч кубометров снега вывезено на полигон в марте

В рамках санитарного трехмесячника в городе Якутске ведутся плановые работы по уборке и вывозу снега, наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш. За прошедшие сутки, 11 марта на полигон АО «Якутдорстрой» вывезено 5692 куб. м снега. С начала месяца вывезено 52 083 куб. м снега.

Сегодня от снега очищают улицы Жорницкого, Кальвица, Лермонтова, Пояркова, Богатырёва, Семена Данилова, Строителей, Автодорожная, Воинская, Покровский тракт, а также улицу Центральная в Старой Табаге.

В уборке и вывозе задействованы 23 самосвала КАМАЗ, 3 трактора МТЗ, 2 снегопогрузчика, 3 фронтальных погрузчика, 8 поливомоечных машин на подсыпке песком, грейдер ДЗ-98, колесный бульдозер.