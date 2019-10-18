18.10.2019
19:58
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Происшествия

Более 50 родителей не получали «детсадовские выплаты»

Прокуратура Кобяйского района защитила права родителей, не получавших компенсацию за содержание ребенка в детском саду.

Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов на территории района перед 53 родителями имеется задолженность по компенсации части родительской платы, внесенной за воспитание и присмотр детей в сумме свыше 80 тысяч рублей.

В целях защиты прав родителей прокуратура внесла в адрес начальника районного управления образования представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, задолженность перед родителями погашена в полном объеме, их права восстановлены.

Фото: Открытые источники.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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