Более 41% избирателей приняли участие в общероссийском голосовании

На 10:00 часов утра 1 июля в Якутии в общероссийском голосовании по внесению изменений к Конституцию Российской Федерации приняли участие более 41% из всех тех, кто включён в списки избирателей. Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Якутии Александр ВЛАСОВ.

Александр Власов выделил несколько районов с наибольшим процентом явки на голосование.

«Это Оленёкский, Анабарский, Верхневилюйский, Таттинский и Усть-Алданский районы. В этих районах процент проголосовавших колеблется от 60% до 80%», – сообщил заместитель председателя Центризбиркома республики и призвал якутян принять активное участие в голосовании по изменению в Конституцию страны.

По словам Власова, предыдущие шесть дней – с 25 по 30 июня – избиратели республики приходили и голосовали на своих избирательных участках. В 08.00 часов утра сегодня на территории республики открылись 820 участковых избирательных комиссий. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации продлится до 20:00 часов.