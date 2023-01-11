Более 400 выездов выполнили передвижные мобильные комплексы

Более 400 выездов в отдаленные села выполнили передвижные мобильные комплексы.

Передвижные медицинские комплексы на базе КАМАЗ, приобретенные в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение», выполнили 437 выездов в отдаленные села Якутии.

Выездные бригады проводили медосмотры и диспансеризацию населения для раннего выявления неинфекционных заболеваний, ранней диагностики онкологических заболеваний, а также профилактическую работу по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни. Всего медицинскими работниками за 2022 год было осмотрено более 32 тысяч человек.

Благодаря программным мероприятиям по развитию системы первичной медико-санитарной помощи, жителям малонаселенных и труднодоступных территорий республики обеспечивается качественная и доступная медицинская помощь.