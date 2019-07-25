Более 400 тонн воды сброшено на очаги пожаров в районе Якутии

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действует — 134 природных пожара на общей площади 774 302,5 га, из них:

— на обслуживаемой территории проводится тушение 22 природных пожаров на территории 13 муниципальных образований. Крупных пожаров нет.

— в зоне контроля действует 112 природных пожаров. За данными пожарами ведется наблюдение и проводится контроль состояния с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоз.

На тушение лесных пожаров привлекалось 519 человек и 112 единиц техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 1 единица техники.

Напоминаем, что на территории Верхоянского района работает вертолет МИ-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России. За период его работы совершено 132 вылета, проведено 152 сброса и слито 456 тонн воды, для тушения пожаров переброшено 252 человека и 21 150 кг груза.

«Лесопожарная обстановка в Алданском, Верхоянском, Жиганском, Ленском, Нюрбинском и Сунтарском районах остаётся очень сложной. Усугубляет ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода, — рассказал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). – Угрозы населённым пунктам от природных пожаров нет. Мы держим ситуацию на постоянном контроле».