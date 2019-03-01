Более 40 тысяч кур-несушек доставят в Нюрбинский район

В Нюрбинский район из Якутска доставили более 15 тысяч кур-несушек, предстоит доставить еще тридцать тысяч, сообщается на сайте департамента ветеринарии Якутии.

«В процессе приемки живого груза обязательно принимают участие специалисты Нюрбинского ветучастка, они проводят клинический осмотр поступающей птицы. На 1 марта 2019 года всего завезено 15 336 голов, падеж составил 14 голов. Для выхода на запланированную мощность работы фабрики всего должно быть привезено 46 тысяч кур-несушек», — говорится в сообщении.

К концу февраля 2019 года на местной птицефабрике закончились последние наладочные работы. Проведены капитальный ремонт помещений и установка нового оборудования. Поставки кур-несушек начались 25 февраля, отметили в департаменте.