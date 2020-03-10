Более 40 пьяных водителей поймали в Якутии за праздники

За прошедшие праздничные выходные в ходе рейдовых мероприятий и при плановом надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции республики отстранены от управления транспортными средствами 42 нетрезвых водителя, в том числе 2 водителя, севших в состоянии опьянения за руль автомобиля повторно.

9 марта вечером в дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним поступил пострадавший с автотравмой.

При проверке сообщения, по предварительным данным установлено, что около 19 часов в с. Чурапча на ул. Ленина 38-летний водитель автомашины «Тойота Виста» совершил наезд на пешехода 1973 г.р., который, по словам водителя, стоял на проезжей части. Водитель заметил пешехода в темноте лишь в последний момент, поэтому наезда избежать не удалось.

В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом ключицы.

Водитель автомашины «Тойота Виста» в результате ДТП он не пострадал, был пристегнут ремнем безопасности. Проведенное освидетельствование показало, что мужчина был трезв. А вот пострадавший пешеход, напротив, находился на проезжей части в состоянии изрядного подпития: результат проверки на состояние опьянения – 1,100 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как пояснил пешеход, он приехал в Чурапчу из с. Телей в гости, где вместе с другом употреблял алкоголь. После застолья , чтобы добраться домой, вышел на трассу, где хотел остановить попутную машину.

Еще одно “пьяное “ ДТП было зарегистрировано 9 марта в Якутске: около 22 ч. 15 мин. водитель 1995 г.р., управляя автомашиной «Хендэ Солярис» и следуя по Автостраде 50 лет Октября со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Севастопольская, не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение со впереди идущей автомашиной «Тойота Рактис».

В результате пострадали три человека: 29-летний пассажир автомашины «Хендэ Солярис» (в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении не пристегнутый ремнем безопасности) получил черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, ушибы, 63-летний водитель автомобиля «Тойота Рактис» получил травму позвоночника, у пассажирки автомашины «Тойота Рактис» (в момент аварии 62-летняя женщина находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности) медики диагностировали перелом костей таза.

Водитель «Хендэ Солярис» имеет стаж вождения с 2014 года, по результатам проверки у мужчины установлено состояние алкогольного опьянения — 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель автомобиля «Тойота Рактис» был трезв.

Госавтоинспекция напоминает, что садясь за руль в состоянии опьянения, водители, зачастую, становятся виновниками трагедий на дороге, исправить которые уже невозможно.

В соответствии со ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2-х лет. За повторное подобное нарушение ст.264.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность. При совершении ДТП, в котром пострадали либо погибли люди, состояние опьянения является отягчающим обстоятельством. Летом 2019 года ужесточено наказание за ДТп со смертельным исходом по вине нетрезвых водителей: если пьяный водитель спровоцировал ДТП и причинил другому человекутяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы ( ранее максимальный срок составлял 4 года). В случае если в результате такой аварии погиб один человек , нетрезвому водителю грозит от 5 до 12 лет ( ранее – от 2-х до 7-ми). Если же ДТП по вине пьяного водителя повлекло гибель двух и более человек, то срок лишения свободы может составлять от 8 до 15 лет ( ранее – от 4-х до 8-ми лет). Таким образом, ответственность за “пьяное” ДТП приравнена к умышленному убийству.

Управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения не допустимо!

О замеченных фактах нетрезвого вождения можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 127, 35-22-22, или в полицию по тел. 102, а также по телефонам районных подразделений ОВД и ГИБДД. Ваш звонок может предотвратить трагедию и, возможно, поможет сохранить чьи-то жизни и здоровье.