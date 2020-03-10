10.03.2020
12:40
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Происшествия

Более 40 пьяных водителей поймали в Якутии за праздники

За прошедшие  праздничные выходные  в ходе рейдовых мероприятий  и при плановом надзоре за дорожным движением  сотрудниками Госавтоинспекции  республики отстранены от управления транспортными средствами 42 нетрезвых водителя, в том числе 2 водителя, севших в состоянии опьянения  за руль автомобиля повторно.  

9 марта  вечером  в дежурную часть  ОМВД России по Чурапчинскому району поступило сообщение  из  местной больницы о том, что  к ним поступил  пострадавший с автотравмой.   

При проверке сообщения, по предварительным данным установлено, что  около 19 часов  в с. Чурапча на  ул. Ленина 38-летний водитель автомашины «Тойота  Виста»  совершил наезд на пешехода 1973 г.р., который, по словам водителя, стоял  на проезжей части. Водитель заметил пешехода в темноте лишь в последний момент, поэтому наезда избежать не удалось.   

В результате ДТП пешеход  получил закрытый перелом ключицы.

Водитель автомашины «Тойота Виста» в  результате ДТП он не пострадал, был пристегнут  ремнем безопасности. Проведенное освидетельствование показало, что мужчина  был трезв.  А вот пострадавший пешеход, напротив, находился на проезжей части в состоянии изрядного подпития:  результат проверки на состояние опьянения – 1,100 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как пояснил пешеход, он приехал в Чурапчу из с. Телей  в гости, где вместе с другом употреблял алкоголь. После застолья , чтобы добраться домой, вышел на трассу, где хотел остановить попутную машину.

 Еще одно “пьяное “ ДТП было зарегистрировано 9 марта в Якутске:   около 22 ч. 15 мин. водитель 1995 г.р., управляя  автомашиной  «Хендэ Солярис» и следуя по Автостраде 50 лет Октября со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Севастопольская, не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение со впереди идущей автомашиной  «Тойота Рактис».

В результате  пострадали три человека: 29-летний пассажир автомашины  «Хендэ Солярис» (в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении не пристегнутый ремнем безопасности) получил черепно-мозговую травму,  перелом лобной кости, ушибы,   63-летний водитель  автомобиля  «Тойота Рактис» получил  травму  позвоночника,   у пассажирки  автомашины «Тойота Рактис» (в момент аварии 62-летняя женщина находилась на заднем пассажирском сидении и  была  пристегнута ремнем безопасности)   медики диагностировали  перелом костей таза.

Водитель «Хендэ Солярис» имеет  стаж вождения с 2014 года,  по  результатам проверки  у мужчины установлено состояние алкогольного опьянения —   0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.   Водитель автомобиля  «Тойота Рактис»  был трезв.  

Госавтоинспекция напоминает, что садясь за руль в состоянии опьянения, водители, зачастую, становятся виновниками трагедий на дороге, исправить которые уже невозможно.

 В соответствии со ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет   административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2-х лет.  За повторное подобное нарушение ст.264.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность. При совершении ДТП, в котром пострадали либо погибли люди, состояние опьянения является отягчающим обстоятельством. Летом 2019 года ужесточено наказание за ДТп со смертельным исходом по вине нетрезвых водителей: если пьяный водитель спровоцировал ДТП и причинил другому человекутяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы ( ранее  максимальный срок составлял 4 года). В случае если в результате  такой аварии погиб один человек , нетрезвому водителю грозит от 5 до 12 лет ( ранее – от 2-х до 7-ми). Если же ДТП по вине пьяного водителя повлекло гибель двух и более человек, то срок лишения свободы может составлять от 8 до 15 лет ( ранее – от 4-х до 8-ми лет).   Таким образом, ответственность  за “пьяное” ДТП приравнена к умышленному убийству.

Управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения не допустимо!

О замеченных фактах нетрезвого вождения можно  сообщить в дежурную часть  ГИБДД по телефонам: 127, 35-22-22, или в  полицию  по тел. 102,  а также по телефонам районных подразделений ОВД и ГИБДД. Ваш звонок может предотвратить трагедию и, возможно,  поможет сохранить чьи-то жизни и здоровье.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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