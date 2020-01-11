Более 40 лет в проектном деле. Екатерину Нестереву поздравляем с юбилеем!

На любом предприятии действует правило – совет старейших – исполняй беспрекословно. Потому что за этим в каждом случае стоит огромный жизненный и профессиональный опыт.

«Я готов их на руках носить», — говорит генеральный директор компании «АЭБ Капитал» Игорь БОРИСОВ про проектировщиков компании. Именно их труд обеспечивает качество работ всей компании, убежден руководитель «АЭБ Капитал». В числе которых и наша героиня – Екатерина Владимировна НЕСТЕРОВА, начальник проектного отдела компании, которой сегодня исполняется 65 лет. И более сорока из них она отдала проектному делу в Якутии.

«Меня сагитировали идти в проектировщики», – смеется Екатерина Владимировна. Получается, что так – ее, молодую девчушку, приехавшую из Кемеровской области в Томск, буквально за руки притащили в Томский политехнический студенты ВУЗа, работающие летом в приемной комиссии. О чем Екатерина Владимировна не пожалела ни разу. Здесь же, в Политехе, она познакомилась с будущим мужем, который, как вы догадываетесь, был родом из Якутии. И после окончания института молодые приехали работать в Якутию.

Начала трудовую деятельность Екатерина Владимировна в институте «Якутгражданпроект». К слову, наша героиня всегда мечтала работать в проектном институте, и вот так Якутия воплотила одну из мечтаний Екатерины Владимировны, став ее второй родиной.

Такие люди, как Екатерина Владимировна всегда относятся к работе с очень большой любовью. Старая школа? Возможно, хотя и молодых профессионалов сейчас полно – утверждает Екатерина Владимировна. Лично для нее проектное дело – это возможность испытать очень большую гордость, когда твой замысел, переложенный на ватман, становится реальностью, зданием, украшающим нашу с вами столицу. Давайте назовем некоторые из зданий, в проектировании которых есть личный вклад Екатерины Владимировны. Это Дом Правительства республики, бывший Совмин, гостиница «Якутск», ледовый дворец «Эллэй Боотур», здание Комдрагмета, новое здание аэропорта столицы республики. Весомый вклад? Думаем, есть чем гордиться Екатерине Владимировне. Трудовые заслуги Екатерины Владимировны Нестеровой заслуженно отмечены руководством республики, Российской Федерации – она заслуженный строитель республики, отмечена многими наградами Якутии, Министерства регионального развития РФ.

При этом проектировщик должен обладать незаурядной усидчивостью, вниманием, знать техническую документацию, «дружить» со смежными специальностями, ориентироваться в трендах, и просто иметь «хороший глаз» — творческое воображение. «Мы создаем среду обитания ЧЕЛОВЕКА, безопасную, комфортную и эстетичную – говорит Екатерина Владимировна. – А значит, на нас огромная ответственность».

Без малого сорок полных лет Екатерина Владимировна отдала работе в различных должностях в одном учреждении – институте «Сахапроект» — который в разные годы назывался «Якутпромстройпроект», «Якутгражданпроект». Флагман строительной отрасли республики, в хорошие времена коллектив насчитывал около 800 человек. Коллектив «Сахапроекта» считала и считает всегда родным.

И нынешний ее коллектив, молодой, дружный коллектив компании «АЭБ Капитал» всегда готов прислушаться к советам одной из опытнейших проектировщиков Якутии – Екатерины Владимировны НЕСТЕРОВОЙ, которую генеральный директор компании готов носить на руках. Есть за что.

С юбилеем Вас, Екатерина Владимировна!