Более 4 600 школьников обучили правилам энергобезопасности

В рамках профилактики детского энерготравматизма работники АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») с начала учебного года провели тематические уроки в 99 школах республики. Всего обучение по безопасному обращению с электричеством прошли 4 680 школьников.

Уроки проводились для учащихся младших и средних классов из города Якутска, Анабарского, Абыйского, Булунского, Верхоянского, Верхнеколымского, Кобяйского, Нижнеколымского, Оймяконского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского, Усть-Янского, Алданского, Хангаласского, Усть-Майского и Ленского районов Якутии.

Так, энергетики объяснили, что электрический ток не только несет несомненную пользу, но и крайне опасен в случае небрежного отношения с ним. Школьников научили технологии «гусиного шага», объяснили, чем чревато использование неисправных электроприборов и игры вблизи энергообъектов. Для того, чтобы ученикам было проще усваивать материал, энергетики не просто рассказали им о энергобезопасности, но и провели специальные тематические игры и викторины, показали мультфильмы и вместе решили различные ситуационные задачи.