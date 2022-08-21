Более 39 млн руб. выделено из федерального бюджета на водоснабжение Сунтара

Из федерального бюджета дополнительно предусмотрены порядка 39,08 млн руб. на строительство водоочистной станции в селе Сунтар. Субсидия выделена по распоряжению правительства РФ от 19 августа текущего года.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Якутию премьер-министр России Михаил МИШУСТИН поддержал предложения главы республики Айсена НИКОЛАЕВА по финансированию строительства, модернизации социальных объектов в регионе.

Водоочистную станцию в Сунтарском улусе начали строить в апреле текущего года в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Для этого изначально были предусмотрены средства в общем объеме 251,398 млн руб., из них из федерального бюджета — 248,884 млн руб., регионального бюджета – 2,514 млн руб. В связи с удорожанием стоимости материалов и оборудования изменены параметры расходов бюджета.

Объект будет введен в конце текущего года. Это позволит обеспечить населенный пункт чистой водой питьевого качества.