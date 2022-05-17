Более 37 тысяч детей Якутии отдохнут в летних лагерях в республике и за ее пределами

В Якутии запланирована работа свыше 500 детских центров и лагерей отдыха для 37 тысяч детей. В этом году впервые финансирование из госбюджета на организацию летнего отдыха получили спортивные лагеря республики. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с профильными министерствами по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Также из регионального бюджета будут оплачены 976 путёвок в лагеря Краснодарского и Приморского края, это на 563 больше, чем в прошлом году. В этот летний сезон в рамках проекта «Дети Арктики» 332 путёвки выделяют детям из арктических районов, которым помимо путёвок оплатят проезд с районного центра до лагеря и обратно. Данный проект реализуется в регионе впервые.

Минобрнауки совместно с Минтрансом отработает схему организации «зелёных коридоров» для организованных групп детей. Минздрав обеспечит проведение медосмотра групп детей, выезжающих за пределы республики.

Этим летом спортивно-оздоровительные лагеря будут работать при спортивных школах в Якутске, Алданском, Намском, Сунтарском и Чурапчинском районах.

Всего в республике 537 детских лагерей с охватом более 37 743 тысячи человек. Сейчас они проходят необходимую проверку на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.