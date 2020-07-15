Более 3500 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Якутии

В ходе ежедневного контроля за оборотом оружия сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального Управления Росгвардии проведено свыше 42000 проверок граждан. В отношении 2512 владельцев составлены административные протоколы за правонарушения в сфере оборота оружия, изъято 3568 единиц оружия и 1969 штук патронов.

В рамках профилактики совершения преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия и пресечения фактов незаконного оборота оружия, правоохранительными органами республики ведется активная работа по «разоружению» населения путем принятия от граждан на добровольной основе за денежное вознаграждение зарегистрированного и незарегистрированного огнестрельного оружия и патронов. С начала 2020 года от населения принята 421 единица зарегистрированного в Росгвардии оружия и 212 штук патронов на общую сумму 2 517 180 рублей.

Проведение мероприятий по добровольной сдаче населением оружия на возмездной основе неизменно положительно сказывается на состоянии оперативной обстановки в республике.