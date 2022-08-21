Более 330 миллионов выделено из федбюджета на строительство школ в районах Якутии

Напомним, в ходе рабочей поездки в Якутию премьер-министр поддержал предложения главы региона Айсена НИКОЛАЕВА по финансированию развития социальной инфраструктуры.

Дополнительно профинансируют строительство школ на 450 мест в селе Борогонцы Усть-Алданского района, на 275 мест в селе Сайылык Кобяйского улуса, на 450 мест в районном центре Сунтарского улуса.

Правительство РФ предусмотрело дополнительные средства на создание новых учебных мест для школьников в рамках нацпроекта «Образование» в связи с удорожанием стоимости материалов и оборудования.

Соответствующее распоряжение 19 августа подписал председатель правительства РФ Михаил МИШУСТИН.