Более 300 школьников разработают проекты на смене «Я-инженер в Центре «Сосновый бор»

Профориентационная и проектно-инженерная смена «Я–инженер» открылась в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Участниками стали более 300 школьников Якутии, в их числе лидеры кружков инженерно-технического творчества, победители проектных и инженерных олимпиад и конкурсов.

«Передаю вам огромный привет от второго президента Республики Саха (Якутия), от Государственного советника Республики Саха (Якутия) Вячеслава Анатольевича Штырова! Вы находитесь на уникальной смене, где сможете увидеть отличные перспективы и достичь их. Я советую вам, на этой смене, вместе со своими педагогами и наставниками, накопить ценный и важный багаж, который будет для вас опорой и поддержкой в будущем. Ваши лучшие проекты будут оценены ценными призами от Фонда развития гражданского общества «Точка опоры», — обратился к участникам помощник государственного советника Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова, член совета фонда некоммерческой организации Фонда развития гражданского общества «Точка опоры» Георгий Башарин.

Участники смены разделены на проектные команды по направлениям. Ребята будут разрабатывать новые способы и нестандартные решения проблем вместе с педагогами и менторами по группам: электричество и энергосбережение, искусство, строительство, дизайн, IT отрасль, экология, питание, медицина. Наставниками выступят педагоги дополнительного образования и сотрудники Центра по направлениям, а именно: инженер по охране труда и пожарной безопасности Лука Попов, начальник службы безопасности Надежда Егорова, руководитель отдела образования и детского творчества Наталья Гуляева, начальник отдела технического сопровождения мероприятий Владислав Софронеев, методист отдела образования и детского творчества Дария Петухова, старший администратор Пелогея Еремеева, заведующий производством Национального зала «Туьулгэ» Виктория Голобородько, заведующая лечебной частью Евдокия Старкова.

«Также участники смены будут вовлечены в деловую игру, в увлекательную программу, насыщенную интересными мастер-классами от педагогов Центра, экскурсиями и выездами, оздоровительными процедурами и конечно же, вожатскими мероприятиями. Победители будут награждены путевками во Всероссийский детский центр «Океан», стипендией Главы Республики Саха (Якутия) и смартфоном Айфон», — сказала куратор смены «Я-инженер», педагог дополнительного образования Туяра Новгородова.

Завершится инженерная смена 29 августа.

Смена запускается как добрая традиция на базе Центра уже шестой раз. Реализация профильной смены осуществляется по программе Республиканского конкурса «Я-инженер» на призы члена Государственного советника Республики Саха (Якутия), президента Фонда развития гражданского общества «Точка опоры» Вячеслава Анатольевича Штырова.