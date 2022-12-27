Более 300 детей собрала елка главы

Более 300 детей собрала «Ёлка Главы города Якутска — 2022».

В Центре культуры современного искусства им. Ю.А.Гагарина состоялась ежегодная Елка главы городского округа «город Якутск». В мероприятии участвовали отличники учебы, активисты, спортсмены, победители олимпиад, научно-практических конференций и других значимых конкурсов.

Новогодняя ёлка главы, на которой школьников всегда ждёт насыщенная программа. Для всех гостей праздника провели театрализованное музыкальное представление «Чудеса под Новый год».

С наступающим Новым 2023-м годом ребят поздравил глава ГО «город Якутск» Евгений Григорьев. Желаю ребятам много новых побед, сил и вдохновения на новые свершения, чтобы каждый из участников Елки главы стремился к достижению своих целей и задач. процветания и крепкого здоровья, — отметил Евгений Григорьев.

В 2022 году учреждена стипендия главы города Якутска в размере 20 000 рублей. награду получили 100 талантливых и способных старшеклассников.

Организаторы мероприятия постарались на славу, ребятам очень понравилось новогоднее представление, они передают большую благодарность всем, кто подарил новогоднее настроение и незабываемые эмоции.🎄

Фото: пресс-службы Источник: тгк Управление образования г. Якутска

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