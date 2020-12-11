Более 300 человек умерли от коронавируса в Якутии
Сегодня, 11 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19, в т.ч. 36 носителей новой коронавирусной инфекции:
В Якутске — 97 случаев.
Горный район 10 случаев;
Мирнинский район 9 случаев;
Нюрбинский район 8 случаев;
Алданский, Нерюнгринский районы по 7 случаев;
Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Намский районы по 6 случаев;
Олекминский район 5 случаев;
Амгинский, Верхоянский районы по 4 случаев;
Жиганский, Момский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 3 случая;
Аллаиховский, Вилюйский, Ленский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая;
Кобяйский, Оленекский, Сунтарский районы по 1 случаю;
За сутки лабораториями республики проведено 3 591 исследование на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 816 960 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 22364 случаев заболевания COVID-19.
По данным сайта стопкоронавирус.рф на 10 декабря за сутки умерло 6 человек. Всего с начала пандемии в республике 320 якутян стали жертвами коронавирусной инфекции.
+7 (999) 174-67-82