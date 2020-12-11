Более 300 человек умерли от коронавируса в Якутии

Сегодня, 11 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19, в т.ч. 36 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 97 случаев.

Горный район 10 случаев;

Мирнинский район 9 случаев;

Нюрбинский район 8 случаев;

Алданский, Нерюнгринский районы по 7 случаев;

Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Намский районы по 6 случаев;

Олекминский район 5 случаев;

Амгинский, Верхоянский районы по 4 случаев;

Жиганский, Момский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 3 случая;

Аллаиховский, Вилюйский, Ленский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая;

Кобяйский, Оленекский, Сунтарский районы по 1 случаю;



За сутки лабораториями республики проведено 3 591 исследование на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 816 960 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 22364 случаев заболевания COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 10 декабря за сутки умерло 6 человек. Всего с начала пандемии в республике 320 якутян стали жертвами коронавирусной инфекции.