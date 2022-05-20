Более 30 жителей Горного района получили профессии по проекту «ПУСК»

19 мая 2022 года состоялось торжественное вручение свидетельств о профессии рабочего выпускникам флагманского проекта «Передвижной учебно-строительный комбинат «ПУСК» — обладателя гранта главы Якутии на развитие гражданского общества в 2021 году. Первых выпускников проекта поздравил председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко и министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова.

Проект «ПУСК» запустили прошлой весной, он ориентирован на обучение местных жителей рабочим профессиям. В отличие от других учреждений обучающимся не нужно никуда выезжать — во время практики и экзаменов в район приезжает автобус с необходимым оборудованием и материалами в сопровождении мастеров обучения.

В 2022 году благодаря выигранному гранту главы Якутии проект «ПУСК» расширил географию обучения. До конца года всего 100 безработной и незанятой молодежи из числа местного населения Горного, Усть-Алданского и Амгинского районов пройдут бесплатное обучение и получат востребованную рабочую профессию «бетонщика», «каменщика» и «сварщика». По завершении учебного процесса выпускники трудоустроятся на строительных объектах районов.

Первыми к обучению приступили жители Горного улуса. Всего 32 незанятых и безработных молодых людей освоили востребованные специальности строительной отрасли. Среди них, профессию каменщика освоила Татьяна Алексеева, многодетная мать из села Бясь-Кюель:

«В течение двух месяцев прошли обучение не выезжая из своего района. Теорию прошла на цифровой платформе дистанционно, а практику на площадке строительства новой школы в с. Бердигестях. Уверена, что приобретенные навыки обязательно пригодятся. В будущем хотелось бы обучиться и на другие рабочие профессии», — отметила выпускница.

По словам директора Центра опережающей профессиональной подготовки Владислава Хабарова проект, в первую очередь, направлен на трудоустройство местного населения в строительные предприятия районов.

«Принято считать, что освоить рабочую профессию можно только в стенах образовательной организации, а сейчас мы создаем условия, когда образовательная организация сама выезжает к населению и жители сел смогут получить рабочую профессию, не выезжая из своего улуса. ПУСК – это новый формат ускоренного обучения. В дальнейшем проект будем масштабировать и в другие районы, в том числе в арктические», — отметил директор центра.

Сегодня молодежь Усть-Алданского улуса проходят обучение теоретической части на цифровой платформе ЦОПП Якутии, в июне приступят к практике на строительных объектах. В Амгинском улусе идет набор слушателей. По поводу участия в проекте необходимо обратиться в Администрации районов.

Опыт внедрения проекта вошел в число лучших практик Минпросвещения Российской Федерации и размещен на онлайн-платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека». Проект нацелен на уменьшение количества безработной и незанятой молодежи в селах, подготовку кадров для строительной отрасли и проведение профориентационной работы со школьниками.