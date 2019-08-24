Более 30 человек отравились в ресторанах Якутска

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах «София» и «Белые ночи» г. Якутска.

Из 36 больных 23 госпитализированы в инфекционные отделения ЦРБ в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах и ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская клиническая больница».

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в оперативном порядке продолжается эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции и факторов передачи.

23 августа т.г. специалистами Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в связи с угрозой здоровью граждан наложен временный запрет деятельности, производственные помещения (пищеблок) ресторана «Белые ночи» опечатаны.

Лабораторные исследования отобранных проб биоматериала от людей и продукции, сырья находятся в работе.

Уважаемые граждане, Управление Роспотребнадзора по РС(Я) рекомендует пострадавших в результате употребления готовых блюд на свадьбах в ресторанах «Белые ночи» и «София» с 16 по 18 августа 2019 года не заниматься самолечением, а обратиться в лечебно-профилактические учреждения.