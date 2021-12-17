Более 3 000 жителей Якутии к новогодним праздникам не смогут выехать за пределы страны

Около 3 000 якутян с непогашенными долгами за электроэнергию и тепло не смогут выехать за пределы России в новогодние каникулы.

Ограничение права выезда – всего одна из мер воздействия, которые могут применить представители Федеральной службы судебных приставов к тем, кто не платит за коммунальные услуги. Только в Якутском городском отделении судебных приставов находятся на исполнении около 5 тысяч производств в отношении физических лиц на сумму более 300 млн рублей. В целях взыскания приставы вправе арестовать счета, движимое и недвижимое имущество должника, ограничить его право распоряжения этим имуществом.

«В результате принятых мер должники оплатили 47,8 миллионов рублей, а также были заключены 134 соглашения о реструктуризации долга по вступившим в законную силу решениям. В планах следующего года использование комплекса «Дорожный пристав», когда в ходе рейдов самые злостные неплательщики могут лишиться своего автотранспорта», — рассказала начальник управления правового обеспечения Якутскэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК») Нюргуяна Куприянова.

Якутскэнергосбыт предлагает должникам оплатить имеющуюся задолженность и принять участие в акциях для частных клиентов. До конца года компания предоставляет возможность сэкономить с акциями «Заплати долги без пени» и «Лояльная реструктуризация». Подробности на сайте ПАО «ДЭК».

Справка

Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» — образовано в 2007 году. Является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. На территориях Сахалинской области, Камчатского края, республики Саха (Якутия) выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими организациями.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации и энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Красноярском крае и Рязанской области. Все три сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими порядка 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.