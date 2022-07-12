Более 280 водителей оштрафовали за непристегнутый ремень с помощью камер в Якутске

За неделю камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД выявили 282 водителя, игнорировавших правила пристегивания ремней безопасности.

Штрафы в размере 1 тысячи рублей направлены собственникам транспортных средств.

С 4 июля на территории республики автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД начали фиксировать нарушения требований пункта 2.1.2 ПДД, согласно которому водитель обязан, при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.

Ремень – всего лишь капроновая лента, но на её счету миллионы спасённых жизней. Эффективность ремней безопасности как средства предотвращения гибели и тяжелых ранений при ДТП доказана многочисленными научными исследованиями, насчитывающим уже несколько десятилетий опытом их использования.

Статистика говорит, что применение ремней уменьшает риск гибели и тяжёлых травм при фронтальном столкновении в 2-2,5 раза, при боковом — в 1,8 раза, а при опрокидывании — аж в 5 раз. Во время и после удара необходимо, чтобы тело было зафиксировано на месте. И совершенно неважно, где вы сидите – спереди или сзади.

Будучи зафиксированным и плотно прижатым ремнём к «обволакивающему» креслу, имеющему боковую поддержку, тело находится в бережливых тисках. Водитель при резком манёвре или после удара с хорошо затянутым ремнём имеет возможность управлять автомобилем и бороться с ситуацией до последнего, с рабочего места его уже ничто не выбьет. Как бы ни крутило, ни било, ни переворачивало автомобиль на дороге или вне её, сиденье и ремень удерживают тело в максимально защищенном положении вдали от крыши, стоек кузова, передней панели.