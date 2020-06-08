Более 2600 случаев коронавируса в Якутии
Сегодня, 8 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.
Ситуация по-прежнему остается стабильно напряженной.
В Якутии за сутки зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса.
Из них — 69 в Якутске. 5 — в Алданском районе, 4 — в Мегино-Кангаласском улусе, по 1 случаю в Намском и Горном улусах.
Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.
22 человека находятся в тяжелом состоянии. Из них двое на ИВЛ.
88-летняя женщина с диагностированным COVID-19 скончалась в Якутске. Пациентка имела многочисленные сопутствующие хронические заболевания.
Таким образом, в регионе зарегистрировано 2611 случаев заболевания COVID-19.
На настоящий момент 1285 человек полностью излечились от коронавируса. 15 пациентов скончались.
За сутки лабораториями республики обработано 3018 тестов на коронавирус.
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