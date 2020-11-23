Более 240 человек заболели коронавирусом в Якутии
Сегодня, 23 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике остается стабильно напряженной.
За сутки в регионе зарегистрировано 244 новых случая коронавируса, в том числе 50 носителей COVID-19.
Из них в Якутске — 117 случаев. 27 случаев в Олекминском районе.
В психоневрологическом интернате района проводятся все меры по локализации возникшего группового очага
-Сунтарский район 8 случаев;
-Вилюйский район 7 случаев;
-Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы по 6 случаев;
-Ленский, Мирнинский, Нюрбинский и Хангаласский районы по 5 случаев;
-Алданский, Амгинский, Намский, Нерюнгринский и Оленекский районы по 4 случая;
Единичные случаи зарегистрированы еще в 12 районах республики (Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский, Усть-Янский, Чурапчинский, Аллаиховский, Верхневилюйский, Кобяйский, Анабарский, Булунский, Жиганский).
В Усть-Майском районе зарегистрирован новый групповой случай, связанный с семейным мероприятием
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.
В Якутии появились случаи, когда в тяжелом состоянии приводят одиноких людей.
За сутки лабораториями республики проведено 3 787 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 756 400 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 18533 случая заболевания COVID-19, 204 случая летального исхода.
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