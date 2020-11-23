Более 240 человек заболели коронавирусом в Якутии

Сегодня, 23 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается стабильно напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 244 новых случая коронавируса, в том числе 50 носителей COVID-19.

Из них в Якутске — 117 случаев. 27 случаев в Олекминском районе.

В психоневрологическом интернате района проводятся все меры по локализации возникшего группового очага

-Сунтарский район 8 случаев;

-Вилюйский район 7 случаев;

-Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы по 6 случаев;

-Ленский, Мирнинский, Нюрбинский и Хангаласский районы по 5 случаев;

-Алданский, Амгинский, Намский, Нерюнгринский и Оленекский районы по 4 случая;

Единичные случаи зарегистрированы еще в 12 районах республики (Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский, Усть-Янский, Чурапчинский, Аллаиховский, Верхневилюйский, Кобяйский, Анабарский, Булунский, Жиганский).

В Усть-Майском районе зарегистрирован новый групповой случай, связанный с семейным мероприятием

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

В Якутии появились случаи, когда в тяжелом состоянии приводят одиноких людей.

За сутки лабораториями республики проведено 3 787 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 756 400 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 18533 случая заболевания COVID-19, 204 случая летального исхода.