Более 24 тысяч старшеклассников Якутии побывали на энергетических уроках

Энергетики завершили осенний цикл занятий по энергобезопасности, энергосбережению и профессиональному ориентированию в школах Якутии. С сентября по ноябрь этого года в них приняли участие 24180 учеников 9-11 классов со всей республики.

Вот уже 13 лет, начиная с 2009 года, сотрудники Якутскэнерго и его дочерних предприятий ведут целенаправленную профилактическую работу по недопущению случаев детского энерготравматизма. С 2016 года она продолжается в рамках соглашения о сотрудничестве между энергокомпанией и Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия). Занятия проводятся ежегодно в три цикла, охватывая учеников с 1 по 11 классы.

«Более 1200 уроков в школах республики работники нашей компании провели за один только осенний цикл. В целом работе по воспитанию у подрастающего поколения разумного, осознанного обращения с энергией мы уделяем большое внимание в течение всего года. Разрабатываем новые наглядные пособия, регулярно обновляем планы уроков. Ведь наряду с надежным обеспечение якутян электричеством и теплом энергобезопасность жителей республики, и в особенности детей – одна из ключевых наших задач», – рассказал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

За каждой школой региона закреплены специалисты сетевых участков и подразделений предприятий энергокомпании. Занятия энергетиков уже давно охватывают не только правила безопасности. Проект «PROсвет» помимо профилактики детского энерготравматизма с ранних лет знакомит детей с приемами рационального использования и экономии тепла, электричества и воды в быту. А рассказы о профессии энергетика помогают школьникам определиться с будущей специальностью.

За годы проведения уроков Якутскэнерго накоплена обширная база познавательного наглядного материала для разных возрастных групп: игр, викторин, квестов, книг, брошюр, расписаний уроков, раскрасок, паззлов, мультфильмов, презентаций, видеороликов и других форматов – все, чтобы заинтересовать детей и прочно закрепить у них знания об энергобезопасности. Информационные продукты, разрабатываемые Якутскэнерго в рамках просветительской работы, не раз были отмечены наградами престижных федеральных конкурсов. В 2017 году проект «PROсвет» Якутскэнерго был отмечен Министерством образования и науки РФ. А в 2018 и 2020 годах признан победителем конкурса на лучшую социально ориентированную компанию, организованного Министерством энергетики России.

Энергетики взаимодействуют не только с детьми. Педагоги, участвуя в занятиях, тоже становятся проводниками знаний по энергобезопасности. А дети, особенно из начальных классов, с интересом рассказывают о том, что узнали на уроке – родителям, братьям и сестрам.