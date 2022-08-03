Более 220 цветников претендуют на «Зеленый кубок столицы»

В городском округе «г. Якутск» завершился прием заявок на конкурс «Зеленый кубок столицы». Итоги конкурса планируют подвести к 11 сентября, победителей будут чествовать во время праздничных мероприятий, посвященных 390-летию г. Якутска.

Конкурс проводится с 2022 года по инициативе администрации города и является одним из мероприятий акции «Миллион цветов». Всего на суд жюри участники представили более 220 цветников в восьми номинациях.

В номинации «Цветущий город» принимались заявки от юридических лиц по украшению улиц столицы у своих предприятий. В номинациях «Цвет знаний» и «Цветущий сад» творческим подходом по цветочному оформлению делились учебные заведения и детские сады.

Больше всего заявок поступило от горожан — лучшие цветники, созданные у своих домов, представили более 70 участников.

«Самый первый «Зеленый кубок столицы» показал большую вовлеченность и предприятий, и жителей города, которые внесли свою лепту в озеленение и благоустройство улиц и дворовых территорий. Вне зависимости от итоговых результатов, мы благодарны каждому участнику конкурса, ведь это очень неравнодушные трудолюбивые люди, готовые своим творческим подходом украшать те места, где они живут или работают», — сказал Евгений Григорьев, глава городского округа «город Якутск».

Со 2 по 13 августа конкурсные комиссии округов, в которые вошли представители территориальных органов управления, общественники и активисты округов, совершат выезд на каждый конкурсный объект, чтобы оценить работы. Победители первого этапа примут участие в городском отборочном смотре.