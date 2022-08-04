Более 220 цветников претендуют на «Зеленый кубок столицы»

В городском округе «город Якутск» завершился прием заявок на конкурс «Зеленый кубок столицы». Итоги конкурса будут подведены к 11 сентября. Победителей будут чествовать во время праздничных мероприятий, посвященных 390-летию города Якутска.

Конкурс проводится с 2022 года по инициативе администрации города и является одним из мероприятий акции «Миллион цветов». В этом году всего на оценку жюри участники представили более 220 цветников в восьми номинациях.

В номинации «Цветущий город» приняты заявки от юридических лиц по украшению улиц столицы – прилегающих территорий предприятий города.

В номинациях «Цвет знаний» и «Цветущий сад» с творчеством в цветочном оформлении делились учебные заведения и детские сады столицы.

Больше всего заявок поступило от горожан — более 70 участников.

«Самый первый «Зеленый кубок столицы» показал большую вовлеченность предприятий и жителей города, которые внесли свою лепту в озеленение и благоустройство улиц и дворовых территорий. Вне зависимости от итоговых результатов, благодарю каждого участника конкурса. Ведь это неравнодушные трудолюбивые люди, готовые своим творческим трудом украшать места, в котором живут или работают», — сказал глава города Якутска Евгений Григорьев.

Со 2 по 13 августа конкурсные комиссии округов, в которые вошли представители территориальных органов управления, общественники и активисты округов, совершат выезд на каждый конкурсный объект, чтобы оценить работы. Победители первого этапа примут участие в городском отборочном смотре.