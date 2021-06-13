Более 22 млн. рублей выиграли якутские общественники

Якутия на первом месте из регионов Дальнего Востока по количеству проектов, поддержанных Фондом президентских грантов.

Из 218 поданных от республики заявок победителями признаны 32 организации. Общая сумма привлеченных средств составила 22 млн 258 тыс. 585 рублей. Поддержку Фонда получили общественники из 14 муниципальных районов по таким направлениям, как «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «Поддержка проектов в области культуры и искусства», «Охрана окружающей среды и защита животных», «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «Сохранение исторической памяти», «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», «Поддержка молодёжных проектов».

Среди победителей Ленская улусная общественная организация по развитию села Чамча «Тэтим», библиотечная ассоциация Республики Саха (Якутия), общественная организация по развитию социальной среды «Координационный совет общественности «Удьуор ситимэ» муниципального образования «Оспехский наслег» Усть-Алданского улуса, местная общественная организация по развитию и сохранению аласной культуры «Урдаах» Мегино-Кангаласского улуса, общественная организация «Этноэкологический центр коренных малочисленных народов Севера «Гарпанга», автономная некоммерческая организация «Консультативно-методический центр психолого-педагогической помощи и поддержки семей «Маленькие снегири», Якутская региональная общественная организация по защите семьи, материнства и детства «Милосердие», общественный фонд развития I Мальжагарского наслега Хангаласского улуса, местная общественная организация территориальное общественное самоуправление «Айтал» муниципального образования «Одунунский наслег» Горного улуса, городская общественная организация развития парусного спорта в г. Якутске яхт-клуб «Пятнадцатилетний капитан» и другие.