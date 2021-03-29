Более 200 школ построено в Якутии за 20 лет

Развитие инфраструктуры образования в Якутии вышло на качественно новый уровень за последние 20 лет.

Как отметил генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Владимир ЕГОРОВ, Якутия значительно продвинулась в обеспечении доступности образования:

«За эти 20 лет построено более 200 школ в различных районах. Сегодня, если проехаться по Республике, можно увидеть, что даже в маленьких населенных пунктах стоят великолепные, красивые здания современных школ, которые стали центром жизни населенного пункта».

Больших успехов Республике удалось добиться не только в развитии инфраструктуры, но в цифровизации образования. Сегодня в Якутии более 500 школ и детских садов подключены к интернету, втрое вырос уровень оснащенности компьютерных классов. О том, как скоростной интернет меняет образование в Арктике, расскажет учитель русского языка и литературы в селе Оленёк, Мария ИСАКОВА.

«Сейчас благодаря интернету мы и сами постоянно учимся, узнаем о новых методиках преподавания, профессионально растем. Можно быстро разобраться в любой теме, найти ответ на сложные вопросы – и делиться с учениками точной, актуальной информацией из проверенных источников. Это хорошее подспорье, учеба так идет эффективнее», – отметила Мария Исакова.

В Якутии подключение учреждений образования к интернету ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. До 2021 года планируется улучшить доступ к глобальной сети в 435 школах, колледжах и техникумах Республики. О других достижениях в сфере образования читайте в рубрике «Якутия. 20 лет в 21 веке».

Справочно: «Якутия. 20 лет в 21 веке» — спецпроект, посвященный подведению итогов первых 20 лет Республики Саха (Якутия) в новом тысячелетии, обсуждению событий, которые произошли в жизни людей и ключевых достижений Республики в самых разных сферах.