02.07.2020
09:25
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Происшествия

Более 200 природных пожаров действует в Якутии

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии  действует 207 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 1 387 835 гектара, при этом площадь активного горения составляет 2 081 гектара.  С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 522  природных пожара, за аналогичный период 2019 года, зарегистрировано 1 069 природных пожаров. За сутки возник 31 пожар  и 22 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.  

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров привлекалось  969 человек и 93 единицы техники, для мониторинга и переброски личного состава привлекалась авиация Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления в количестве 90 человек личного состава и 9 единиц техники. В рамках межведомственного маневрирования для тушения природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) спланировано увеличение группировки на 195 человек из федерального резерва Рослесхоза.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 9 очагов, площадь пожаров уменьшилась на 26472 гектар, за счет ликвидации очагов  пожаров в зоне контроля и площадей пожаров в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Майского и Эвено-Бытантайского районов,  где зарегистрировано 162  природных пожара, на общей площади с момента обнаружения 1 256 963 гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров»,  — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия).

Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я).
Источник: Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РС (Я)
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