Более 200 природных пожаров действует в Якутии

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 207 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 1 387 835 гектара, при этом площадь активного горения составляет 2 081 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 522 природных пожара, за аналогичный период 2019 года, зарегистрировано 1 069 природных пожаров. За сутки возник 31 пожар и 22 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров привлекалось 969 человек и 93 единицы техники, для мониторинга и переброски личного состава привлекалась авиация Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению авиация МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления в количестве 90 человек личного состава и 9 единиц техники. В рамках межведомственного маневрирования для тушения природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) спланировано увеличение группировки на 195 человек из федерального резерва Рослесхоза.