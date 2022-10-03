Более 200 обращений поступило в Координационный центр Якутии

По каждому обращению ведется персональная работа

В Координационный центр Общественной палаты Якутии поступило 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации. За три последних дня за психологической помощью в психологическую службу центра поступило 63 обращения.

Об этом в ходе очередного брифинга представителям СМИ рассказал Председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

По словам Николая Бугаева, в республику из воинских частей вернулись более 300 ошибочно мобилизованных человек.

«В военкоматах открылись врачебные комиссии, которые ведут первичный медицинский осмотр призванных по частичной мобилизации. Также продолжает работу штаб помощи мобилизованным. Значительное количество спальников и дополнительной экипировки направлено в Хабаровский и Приморский края. Два представителя Общественной палаты Якутии продолжают работу в воинских частях Приморского и Хабаровского краев. Один представитель находится в Республике Бурятия», – сообщил Председатель Общественной палаты республики.

Сбор дополнительной экипировки проходит в Якутске на улице Орджоникидзе, 10. Обратиться в Координационный центр можно по телефону 8 (4112) 507-363, 8 (4112) 508-373 или по адресу: улица Курашова, 24, кабинет 401.