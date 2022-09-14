Более 200 мероприятий запланированы в рамках Фестиваля науки «NAUKA 0+»

23-24 сентября 2022 года в Якутске состоится ежегодный Фестиваль науки «NAUKA 0+». Впервые за два года событие пройдет в офлайн формате.

За 2 дня все научно-образовательные учреждения Якутии объединятся и проведут более 250 мероприятий по различным тематическим направлениям. Для каждого найдутся мероприятия по душе, по интересам и по возрасту.

В этом году Фестиваль науки в Якутии пройдет в десятый раз. Впервые он стартовал в 2012 году, с тех пор наблюдается неуклонный рост интереса со стороны публики, в первую очередь, не только школьников и студентов, но и взрослых, заинтересованных в науке.

В 2021 году фестиваль прошел полностью в онлайн-формате. Если в самом первом Фестивале принимали участие более 7500 участников, то в прошедшем году их количество составило уже 16000. Это новый рекорд как по количеству участников, так и по количеству проведенных мероприятий в истории Фестиваля в Якутии.

Посетить мероприятие могут все желающие, Фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию. Задача Фестиваля – рассказать в простой и интересной форме о достижениях науки и познакомить с интересными исследованиями. Любой желающий сможет задать вопросы по своей теме и получить ответы от лекторов и спикеров. Для участников Фестиваля будут организованы конкурсы и викторины, лекции, мастер-классы, вебинары и даже экскурсии и консультации. Вы найдёте мероприятия по всем направлениям науки на любую тему.

«Мы рады, что общество откликается и проявляет живой интерес к науке, наша команда провела и проводит большую работу по организации уникального для нашей республики Фестиваля. В подготовке прошлогоднего Фестиваля участвовало более 500 человек из более чем 40 организаций, в этом году ожидается не меньше. Этот год знаменателен тем, что Фестиваль проводится в Якутии в десятый раз и посвящен Десятилетию науки и технологий в России», — отмечает Евгений Соловьев, заместитель Председателя Организационного комитета Фестиваля науки, проректор по науке и инновациям СВФУ.

Ознакомиться с программой фестиваля можно по ссылке https://nauka.s-vfu.ru/.

Справка:

Справка: организаторами выступают Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Арктический научно-исследовательский центр при содействии с Арктическим государственным институтом культуры и искусств, Якутским научным центром СО РАН и другими ведущими научными, образовательными и культурными учреждениями Республики. Региональным оператором является Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова.