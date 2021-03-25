Более 20 якутских выпускников получили рекомендации для поступления в железнодорожный ВУЗ

С 23 по 25 марта в Алдане прошла ежегодная предметная олимпиада на целевые места в Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), организованная Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» совместно с министерством образования и науки РС(Я) и Дальневосточным государственным университетом путей сообщения.

Мероприятие проведено в рамках XVI республиканской предметной олимпиады вузов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

В олимпиаде приняли участие 36 выпускников: из Хангаласского улуса – 8 человек, Мегино-Кангаласского улуса — 12, Нерюнгринского района — 11 и Алданского района — 5 человек. Участники олимпиады прошли испытания по математике, физике и информатике, так как знание этих предметов является основным критерием отбора при поступлении в ДВГУПС.

На открытие олимпиады участников пришли поддержать заместитель начальника МКУ «Департамент образования» МО «Алданский район» Ольга Богдановна ЧМИРЬ, заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Петрович МИРОШНИК, председатель профсоюзной организации АО «АК «ЖДЯ» Наталья Егоровна ОНОФРИЙЧУК, инженер по подготовке кадров АО «АК «ЖДЯ» Надежда Ивановна ИВАНОВА.

Правильность и качество выполнения работ оценивала доцент кафедры «Физика и теоретическая механика» Дальневосточного государственного университета путей сообщения Елена Альбертовна АНТОНЫЧЕВА.

По результатам олимпиады 22 человека рекомендованы к поступлению в железнодорожный ВУЗ. Для поступления в ДВГУПС им нужно сдать ЕГЭ и летом с документами обратиться в Республиканскую приемную комиссию. Всю информацию можно найти на сайте Министерства образования и науки РС (Я).

Хочется отметить ребят, которые набрали наибольшее количество баллов и показали лучшие результаты по двум предметам. Это Евгений АЮРОВ, Валерий ВОБЛИКОВ, Даниил ТОКАРЕВ, Владислав ИЖИК, Кирилл КУНИЦЫН из города Нерюнгри, Валентин ЭВЕРСТОВ и Тускул ФИЛИППОВ из Мегино-Кангаласского улуса, Юлия ЛУКИНА из города Алдана.

«В этом году олимпиада проводится уже в девятый раз. Организация и её проведение являются одним из наиболее действенных инструментов в работе по привлечению и закреплению в нашей компании молодых специалистов. Мы заинтересованы в участии в олимпиаде молодежи, проживающей в районах, по территории которых проходит железная дорога. Каждый выпускник, прошедший отбор по результатам олимпиады, получает прекрасную возможность обучаться в одном из крупнейших и авторитетных железнодорожных вузов России. А по окончании обучения молодому специалисту гарантировано трудоустройство в АО «АК «ЖДЯ» — прокомментировал заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник.

Он также отметил, что для участников олимпиады Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» созданы все условия для комфортного пребывания. Проезд детей и сопровождающих, их проживание и питание осуществлялись за счет средств АО «АК «ЖДЯ». Все гости уютно разместились на все дни олимпиады в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва по лыжному спорту, где были обеспечены трехразовым питанием. К слову, там же проводилась сама олимпиада.

Железнодорожники также позаботились о полезном проведении досуга. В свободное от подготовки и экзаменов время, выпускники воспользовались возможностью бесплатно опробовать лыжню, на которой регулярно тренируются именитые спортсмены и чемпионы РФ. Для ребят и их учителей была организована обзорная экскурсия по городу Алдану и посещение производственных объектов АО «АК «ЖДЯ». Начальник станции Алдан Андрей БАЛЬЧИКОВ показал ребятам железнодорожный вокзал, рассказал о работе самой станции. Школьники увидели своими глазами, как работает дежурный по станции, посетили рабочее место товарных кассиров и приемосдатчиков. В локомотивном депо экскурсию провел заместитель начальника локомотивного депо по эксплуатации Вадим ГОРОЖАНКИН. Участники экскурсии получили возможность побывать в самом сердце железнодорожной компании. Они узнали, как проводится техническое обслуживание и ремонт локомотивов, этих мощных машин, которые ведут за собой составы грузовых и пассажирских поездов. Подобные экскурсии дают возможность воочию увидеть работу специалистов и ощутить, чем живет и дышит железная дорога, помогают будущим выпускникам в выборе будущей профессии.

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«От имени организаторов олимпиады выражаем особую благодарность департаменту образования в лице заместителя начальника Ольги Богдановны Чмирь за активное содействие в организации олимпиады и директору ГБУ РС(Я) «Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва по лыжному спорту» Максиму Валерьевичу Скупому за размещение, питание, тепло и уют, созданные для ребят в дни проведения олимпиады» – сказал Владимир Мирошник. Он также выразил слова благодарности от имени руководства АО «АК «ЖДЯ» первому заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаилу Юрьевичу Присяжному, в лице которого железнодорожники всегда находят понимание и поддержку в решении вопросов подготовки кадров для железнодорожной отрасли Якутии.

Следует отметить, что Акционерная компания «Железные дороги Якутии» уже более 20 лет совместно с региональными министерствами — транспорта и дорожного хозяйства, образования и науки — проводят последовательную и целенаправленную работу по подготовке кадров из числа местной молодежи для строительства и эксплуатации железной дороги в РС (Я). С 2012 года по инициативе генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василия Владимировича Шимохина, которая была поддержана министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), в городе Алдане начала проводится предметная олимпиада на целевые места в ДВГУПС. Эта работа дает свои плоды, ведь выпускники получают отличную возможность бесплатного обучения, гарантию трудоустройства по полученной им профессии, которая становится хорошим заделом для будущего карьерного роста.