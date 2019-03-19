Более 2 мрлд рублей рудник «Таборный» вложит в свое развитие

Золотодобывающее предприятие «Рудник Таборный» (Республика Саха (Якутия), Россия), входящее в состав международной компании Nordgold, планирует в 2019 году направить на реализацию инвестиционной программы более 2 млрд рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Ежегодно предприятие вкладывает значительные инвестиции в поддержание и развитие производства, совершенствование технической базы. В текущем году основная часть инвестиций будет направлена на поддержание производства и проведение горно-капитальных работ. В частности, в капитальные ремонты горнотранспортных средств вложат более 200 млн руб., в покупку пяти карьерных самосвалов – около 270 млн руб., в строительство новой карты кучного выщелачивания – 100 млн руб.

Заботясь о продлении срока службы рудника, руководство намерено инвестировать в развитие более 320 млн рублей. Эти средства пойдут на проектно-изыскательские работы и геологоразведку, которая в этом году будет вестись на месторождении «Таборное» и на Токкинской перспективной площади. От геологоразведочных работ, направленных на восполнение и расширение золотоносных запасов рудника, зависит долгожительство предприятия, его стабильность и, соответственно, благополучие сотрудников.

Исполнительный директор «Рудник Таборный» Виталий Заган отметил:

«В этом году достаточно крупных вложений потребуют горно-капитальные работы, которые предполагают собой выемку пустой породы для доступа к золотосодержащей руде – нашему главному производственному ресурсу. Почти полмиллиарда рублей мы планируем вложить в ремонт горной техники и покупку нового автотранспорта – это для нас основной рабочий инструмент. Инвестиции помогут обеспечить эффективное производство золота, а также безопасные и комфортные условия труда для наших сотрудников».

Фактические расходы инвестпрограммы 2018 года составили 1 млрд 61 млн рублей, и были направлены прежде всего на поддержание парка спецтехники и высокопроизводительного технологического оборудования, а также на геологоразведочные работы.

Справка о Таборном

Рудник «Таборный», входящий в состав международной золотодобывающей компании Nordgold, с 2002 года ведёт золотодобычу на месторождении «Таборное», расположенном на территории Олёкминского улуса на юго-западе Республики Саха (Якутия) в пределах восточной части Олёкмо-Чарского нагорья. В 2017 г. производство золота из руды с месторождения «Таборное» составило 922 кг аффинированного золота.

Справка о Nordgold

Nordgold – международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. В 2017 году Nordgold произвел 968 тыс. унций золота. Компания владеет десятью действующими рудниками (пятью в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-экономического обоснования и с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. Численность персонала Nordgold составляет более 8 000 человек.